» حنان ترك: رفضت تقبيل هذا الفنان رغم إلحاح المخرج

08 مارس 2020 - 08:27 ص

حلت أمس السبت الموافق 7 مارس ذكرى ميلاد الفنانة المعتزلة حنان ترك ، حيث احتفلت بعيد ميلادها رقم 45 .



وفيما يلي بعض المعلومات عن حنان ترك :



- ظهرت في فيلم "رغبة متوحشة".



- عرفها الجمهور من خلال مسلسل "المال والبنون"



- شاركت في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"



- حققت انطلاقة من خلال فيلم المهاجر من إخراج يوسف شاهين



- كانت تعتبر يوسف شاهين والدها الروحي وسمت نجلها على اسمه



- قالت إنها رفضت تقبيل الفنان خالد النبوي في فيلم "المهاجر" رغم إلحاح يوسف شاهين.



- قالت إنها ندمت على تقبيل هاني سلامة في أحد الأفلام لكن يوسف شاهين أجبرها على ذلك.



- أكدت أنها أصبحت من رواد السينما النظيفة بعد أن شعرت بأنها قدمت بعض التنازلات بسبب دخولها الوسط الفني

