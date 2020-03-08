» حنان ترك: رفضت تقبيل هذا الفنان رغم إلحاح المخرج

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حنان ترك

يوسف شاهين

حلت أمس السبت الموافق 7 مارس ذكرى ميلاد الفنانة المعتزلة حنان ترك ، حيث احتفلت بعيد ميلادها رقم 45 .

وفيما يلي بعض المعلومات عن حنان ترك :

- ظهرت في فيلم "رغبة متوحشة".

- عرفها الجمهور من خلال مسلسل "المال والبنون"

- شاركت في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"

- حققت انطلاقة من خلال فيلم المهاجر من إخراج يوسف شاهين

- كانت تعتبر يوسف شاهين والدها الروحي وسمت نجلها على اسمه

- قالت إنها رفضت تقبيل الفنان خالد النبوي في فيلم "المهاجر" رغم إلحاح يوسف شاهين.

- قالت إنها ندمت على تقبيل هاني سلامة في أحد الأفلام لكن يوسف شاهين أجبرها على ذلك.

- أكدت أنها أصبحت من رواد السينما النظيفة بعد أن شعرت بأنها قدمت بعض التنازلات بسبب دخولها الوسط الفني

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