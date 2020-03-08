» إلغاء صلاة الجمعة جدل ثائر والأوقاف تحسم الأمر

08 مارس 2020 - 09:39 ص

رد الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على تساؤلات البعض عن حكم إلغاء صلاة الجمعة لمواجهة فيروس كورونا، قائلا: "أهل الاختصاص هم أصحاب القرار وذلك وفقَا لتصريح وزير الأوقاف الدكتور مختار علي جمعة".



وأكد "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من مقاصد الأديان، وهذا الأمر ذكر في كتاب وزير الأوقاف "الكليات الست" الذي رسخ بأن الحفاظ على الوطن أحد أهم المقاصد الكلية للإسلام.



وطالب المتحدث باسم وزارة الأوقاف،المواطنين بعدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء فريضة الجمعة.

