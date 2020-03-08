أحمد موسى يتغيب عن الشاشة .. لهذا السبب

08 مارس 2020 - 09:53 ص

طمأن الإعلامي نشأت الديهي، الجمهور على زميله الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "البطل بخير ، الوطني المحترم هيرجلعنا تاني بالسلامة قريب".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الإعلامي أحمد موسى، أصيب بمرض معين وكان متواجدا في مستشفى وادي النيل، ولكن حالته مستقرة وجيدة، وغادر المستشفى، لكنه سينقطع عن تقديم برنامجه لعدة أيام.



وتابع: "أحمد موسى وطني حتى النخاع، فهذا الرجل الصادق المحترم ما يقوله عبر الشاشات يقوله في الغرف المغلقة، وهو صادق لم يتلون في يومًا ما، معقبا: "يلا يا بطل إحنا منتظرينك، وترجعلنا بالسلامة".



وتفاعل عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع خبر مرض الإعلامي أحمد موسى داعين الله أن يتم شفاه وتناوب آخرون بالسخرية على خبر مرضه قائلين: "جاله كورونا".

