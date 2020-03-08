» إيطاليا تفرض الحجر الصحي على ملايين المواطنين

08 مارس 2020 - 09:56 ص

فرضت السلطات الإيطالية اليوم حجرا صحيا على ملايين الأشخاص في شمالي إيطاليا كخطوة احترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد والمنتشر فيها بصورة كبيرة، حيث أصبحت إيطاليا من البؤر الرئيسية لفيروس"كورونا" في العالم خارج الصين بالتزامن مع تسجيل 233 حالة وفاة وإصابة 5823 حتى مساء أمس.

ووقع رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي مرسوم رئاسي مساء أمس يدخل بموجبه جزء من شمالي البلاد في الحجر الصحي، معلنا إياه على صفحته الرسمية على "تويتر" مؤكدا أنه سيتم فرض قيود صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

في سياق متصل سيتم إغلاق المتاحف والمسارح وصالات السينما وغيرها من الأماكن الترفيهية، وكان قد تم من قبل إغلاق المدارس والجامعات لكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لاستمرار الفيروس في الانتشار بصورة كبيرة.

جدير بالذكر أن المناطق المشمولة بالحجر هي منطقة لومبارديا بالكامل والتي تضم "ميلانو والبندقية و رومانيا وشرق بييمونتي" والتي يعيش بها أكثر من 16 مليون شخص موزعين علي 14 مقاطعة .