  • الأحد 08 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

6 أشهرحبس لرونالدينيو وشقيقه على ذمة التحقيق

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "اللي يتكسف من كورونا ميجبش منها عيال"

بعد الشائعات.. ظهور الملك سلمان.. وأمير سعودي: مسائكم حزم

بعد الشائعات.. ظهور الملك سلمان.. وأمير سعودي: مساؤكم حزم

اليوم العالمي للمرأة

اليوم العالمي للمرأة..بدأ باحتجاجات وانتهى بإجازة رسمية

البنك المركزي في الكويت

الكويت.. البنك المركزي يرصد مبالغ خيالية لمواجهة كورونا

إلغاء قداس إلهي

كاهن يصرّ على المناولة باليد في قداس إلهي.. ماذا حدث

ارشيف

بالأسماء.. مفاجآت بقائمة المحترفين بصفوف الفراعنة

ميسى

تفوق جديد لـ "ميسى" على "رونالدو"

هالة زايد

إعلامي: عندنا كورونا والوزيرة مبتكدبش

أغنية "شدي حيلك يا بلد".. لمواجهة كورونا في مدينة سياحية

أغنية "شدي حيلك يا بلد".. لمواجهة كورونا في مدينة سياحية

شاهد..

أغنية "شدي حيلك يا بلد".. لمواجهة كورونا في مدينة سياحية

الصفحة الأخيرة

أغنية "شدي حيلك يا بلد".. لمواجهة كورونا في مدينة سياحية
أغنية "شدي حيلك يا بلد".. لمواجهة كورونا في مدينة سياحية
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

"كورونا" يشل الحياة في بيت لحم وحملات تعقيم بعموم الضفة

#

إغلاق مدينة بيت لحم بسبب فيروس "كورونا"

#

الصين تغلق مدينة رئيسية جديدة بسبب الفيروس "القاتل"

#

تريليون يوان لمواجهة "كورونا" فى الصين

لم يستسلم الأهالي في بيت لحم بعد التأكد من إصابات البعض  بفيروس كورونا المستجد.

وبدأ الأهالي في المدينة السياحية – بيت لحم-  في التعايش مع واقع جديد فرضته الظروف الوقائية والتي أثرت على الحياة العامة بشكل ما.

وكان مقطع  فيديو قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام مواطن، وهو يجوب بسيارته شوارع بيت لحم ويتحدث من خلال سماعات كبيرة أغنية "شدي حيلك يا بلد"، وذلك لأجل رفع الروح المعنوية للأهالي.

 الغريب في مقطع الفيديو، أن سائق السيارة خلال تصوير المشهد كان يمر من أمام الفندق الذي اكتشفت فيه حالات الإصابة بالفيروس وتحول لمكان للحجر الصحي، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.  

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزير الآثار: اللي مش هيلتزم هيتعاقب
» التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام زاناكو
» "الجو بيخدعكم".. تحذير جديد من الأرصاد
» وزيرة الصحة: عندنا شمس تقتل كورونا وغيره
» على غزلان يصدم منة عرفة..ومتابعون: "شكله بيتسلى"
» الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة وفاة بـ"كورونا" وخبراء يكشفون السبب
» طبيب كبير يحذر: "كورونا" ستكون كالإعصار في هذا البلد
» مصرع 4 أشخاص بانهيار فندق عزل لمصابي كورونا بالصين
» إيطاليا تفرض الحجر الصحي على ملايين المواطنين
» صورة نادرة لهنري فورد بجوار أول سيارة قبل 100 عام
» إلغاء صلاة الجمعة جدل ثائر والأوقاف تحسم الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب