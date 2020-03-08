» وزيرة الصحة: عندنا شمس تقتل كورونا وغيره

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كورونا

النيل للأخبار

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل زيارتها لمعبد الكرنك بالأقصر بصحبة وزير السياحة والآثار ووزير الطيران ومحافظ الأقصر، موضحة أنها جاءت لمراجعة الإجراءات وطمأنة المواطنين.

وأكدت "زايد"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "النيل للأخبار" من أمام معبد الكرنك بالأقصر، أن السياحة في مصر منتظمة، وجميع الإجراءات الاحترازية في مصر قوية.

وتابعت: "إحنا عنينا على كل حاجة ونراقب الوضع بشكل دقيق، وجميع المدن السياحية بها تهوية وشمس تساهم في تقوية مناعة الإنسان وتجعله يتغلب على جميع الفيروسات وليس كورونا فقط، وبلاش ردود أفعال مبالغ فيها".

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