» وزير الآثار: اللي مش هيلتزم هيتعاقب

08 مارس 2020 - 12:34 م

تحدث الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، عن كواليس زيارته لمعبد الكرنك بالأقصر، قائلاً: "سعيد بوقوفي بطابور التفتيش وطابور شراء تذاكر دخول معبد الكرنك بالأقصر".



وأوضح"العناني"، خلال حواره مع مراسل فضائية "النيل للأخبار" من أمام معبد الكرنك بالأقصر، اليوم الأحد، أنه جاء للأقصر للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية وعلى العاملين بالسياحة والسياح وأن السياحة منتظمة، مؤكدًا أن ظهور فيروس كورونا كان على متن مركب واحدة كان أحد الزائرين نقل العدوى للعاملين بها، وتم تقديم الأطعمة والأدوية للمصابين بفيروس كورونا وغادروا لمكان الحجر الصحي.



وتابع: "سيتم لقاء العاملين بالمراكب وجميع مديري المراكب والفنادق والعاملين والمستثمرين لتوجيه إرشادات لهم من قبل وزارة الصحة، معقبا: "أي شخص يلاحظ بادرة مرض أن يخطر طبيب الفندق، وكل من لا يلتزم بالتعليمات سيكون هناك عقاب شديد على المنشأة والإدارة".

