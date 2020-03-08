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التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام زاناكو

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استقر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفنى لنادى بيراميدز، على تشكيل فريقه أمام زاناكو الزامبي فى المباراة المقرر لها الثالثة عصر اليوم على استاد الدفاع الجوى، فى إطار مباراة العودة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.  

وجاء التشكيل كالآتى:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - عبدالله بكري - على جبر - أحمد توفيق

خط الوسط: محمود حمادة - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبدالله السعيد - محمد فاروق

خط الهجوم: إيريك تراوري


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