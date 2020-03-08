أديب: "اللي يتكسف من كورونا ميجبش منها عيال"

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الإعلامي عمرو أديب
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الصحة

ام بى سى مصر

كورونا

اديب

أكد الإعلامي عمرو أديب، حضور شخصين لمؤتمر لمنظمة "الإيباك" وهما مصابان بالكورونا، معقبا: "كلهم بيدوروا"، منوها بأن إيطاليا قررت وضع مدينتي ميلانو والبندقية قيد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "اللي يتكسف من الكورونا ميجبش منها عيال.. مفيش كسوف، كل دولة تمارس حقوقها للحفاظ على مواطنيها".

ولفت إلي أن الدول بمساعدة أهلها تقوم بمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، مستدلا بتوجيه الإدارة السعودية مناشدة لمواطنيها بالإبلاغ عن الأفراد الذين أتوا من إيران ولم يختموا جوازات السفر الخاصة بهم.

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