كاهن يصرّ على المناولة باليد في قداس إلهي.. ماذا حدث

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لبنان

إلغاء

كاهن

قداس إلهي

مناولة بالفم

تسبب إصرار أحد الكهنة بإحدى الكنائس في لبنان بإلغاء قداس إلهي، وذلك تخوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أظهر مقطع فيديو، والذي وثق إشكالا في رعية مار زخيا - عجلتون خلال القداس الإلهي.

وقد جاء ذلك ، عقب رفض المصلين أخذ المناولة باليد، حيث أصر الكاهن على تنفيذ قرار المطارنة الموارنة وعدم المناولة بالفم، حيث انتهى الإشكال بإلغاء القداس الإلهي.

يذكر أن السلطات اللبنانية، قد أعلنت أمس السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 28 بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وصرح مستشفى رفيق الحريري في بيان له أن فحوصات مخبرية أجريت لـ 140 حالة، جاءت نتيجة 134 منها سلبية، و6 حالات ايجابية. 

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