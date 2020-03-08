» "الجو بيخدعكم".. تحذير جديد من الأرصاد

08 مارس 2020 - 01:01 م

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، من تقلبات في الطقس، قائلاً: "الجو بيخدعكم، محدش يخفف ملابسه لسه الشتاء".



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن الارتفاع في درجات الحرارة مؤقت، وهناك فارق كبير بين درجة الحرارة العظمي والصغرى، منوهًا بأننا سنشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة مرة أخرى اعتبارًا من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.



وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، بمتابعة النشرات الجوية باستمرار حيث إننا سنشهد فترة تقلبات جوية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن أهم سمات فصل الربيع الذي يبدأ 21 الشهر الجاري، أنه يشهد تقلبات جوية شديدة وسريعة، ومن الوارد سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة.

