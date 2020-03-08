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اليوم العالمي للمرأة..بدأ باحتجاجات وانتهى بإجازة رسمية

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اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة
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علا خطاب

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احتجاجات

اليوم العالمي للمرأة،

إجازة رسمية

يحتفل العالم اليوم بالمرأة، في 8 مارس من كل عام، حيث يحتفي الجميع بكل دوله بالنساء ونضالهن وتضحياتهن
وقد احتفي موقع "جوجل" اليوم باليوم العالمي للمرأة،وذلك من خلال عرض مقطع لشبكة نسوية مستوحاة من تاريخ الحدث ومن شخصيات وإنجازات المرأة الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية التي أثرت في البشرية على مر العصور.

وجاء الاحتفال بهذه المناسبة جاء على خلفية عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى الذى عُقد فى باريس 1945، حيث يرجح  بعض الباحثين أن الخلفية التاريخية للاحتفال تعود لإضرابات النساء فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل قرن ونصف.

 ففى عام 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج فى شوارع مدينة نيويورك اعتراضا على الظروف غير الإنسانية فى العمل، وفى 8 مارس 1908 تظاهرت آلاف من عاملات النسيج فى شوارع نيويورك حاملات قطعا من الخبز وباقات ورد.

وقد شكلت مظاهرات الخبز والورود فى 8 مارس بداية حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة، حيث بدأ الاحتفال بـ8 مارس من كل عام كيوم للمرأة الأمريكية تخليدا لمظاهرات نيويورك 1908.

 وفى 1977 اختارت أغلب دول العالم يوم 8 مارس ليكون موعد الاحتفال بالمرأة، ليتحول إلى يوم المرأة العالمى، كما أن فى بعض الدول، مثل الصين وروسيا وكوبا، تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.

وتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلي المرأة في جميع أنحاء العالم بوجه عام وإلي المرأة المصرية بوجه خاص بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمى الموافق 8 مارس من كل عام، والذي يحتفل به العالم هذا العام تحت عنوان ’’أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة‘‘.


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