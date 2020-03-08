الحكومة تطلق منصة إلكترونية خاصة بفيروس كورونا

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فتحي مجدي

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أطلقت الحكومة، موقعًا إلكترونيًا للكشف عن آخر التطورات فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع عدد الإصابات في مصر إلى 48 حالة حتى الآن.

وتضمن الموقع، معلومات صحية حول أعراض الإصابة بالفيروس التي تظهر على المريض في البدايات، وكذا طرق الوقاية منه، عبر الاهتمام بالنظافة الشخصية، التي تقلل إلى حد كبير من العدوى والإصابة.

وأتاح الموقع العديد من قنوات التواصل للإبلاغ عن حالات الاشتباه،  فضلاً عن نشره لتصريحات المسئولين في مصر حول تطورات انتشار الفيروس، وأعداد المصابين به، وأهم النصائح التي يجب توخيها لتفادي الإصابة به.

وجاء ذلك مع إعلان وزارة الصحة أمس، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن مركب سياحي خلال رحلة نيلية من أسوان إلى الأقصر، بعد يوم واحد من الإعلان عن إصابة 12 فضلاً عن 3 حالات في السابق، أعلن عن شفاء أحدها.

في الأثناء، سارع مئات المصريين اليوم بالتوجه إلى إدارة المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة في القاهرة، لإجراء تحليل فيروس كورونا PCR كورونا للسفر إلى السعودية.

وحددت المعامل المركزية تكلفة الكشف الخاص بتحليل PCR بقيمة 1000 جنيه للمصريين، و70 دولار للأجانب.

وكانت السعودية وعدد من دول العالم اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل PCR بخصوص فيروس كورونا، على أن يتم إجرائها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.
https://www.care.gov.eg/Default.html#textarea


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