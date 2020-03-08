الأردن يكشف موقفه من مصر بشأن سد النهضة

08 مارس 2020 - 05:18 م

وصل سامح شكري وزير الخارجية إلى العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم الأحد، في مستهل جولة عربية تشمل سبع دول.

وبحسب بيان للخارجية فإن عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أكد وقوف بلاده إلى جانب مصر للحفاظ على أمنها المائي، معربا عن دعم عمان للموقف المصري في ملف سد النهضة.

وقال البيان "سلم شكري لملك الأردن رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد، معربا عن تقدير مصر لموقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الإثيوبي".

فيما أكد عبد الله الثاني من جانبه على "وقوف الأردن مع الشقيقة مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي"، مشددا على موقف المملكة الداعم لمصر في ملف سد النهضة.

وتطرق اللقاء إلى "العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومجمل الأوضاع في المنطقة".

وأكد الجانبان على "مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى مستوى، وذلك على ضوء العلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والأردن".

وبدأ شكري جولة عربية تشمل سبع دول، هي الأردن، والسعودية، والكويت، والعراق، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، يقوم خلالها بتسليم رسائل من السيسي لقادة تلك الدولة. ويتوقع مراقبون أن الجولة تهدف لحشد تأييد عربي خلف الموقف المصري في ملف سد النهضة، الذي تشيده أثيوبيا على النيل، وتتخوف مصر من أثره على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.