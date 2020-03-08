» فلسطين.. إغلاق كافة مساجد وكنائس بيت لحم بسبب كورونا

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الطيب حسين

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بيت لحم

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إغلاق مساجد

قررت وزارة الأوقاف الفلسطينية، اليوم الأحد، إغلاق كافة المساجد والكنائس والأديرة والقاعات العامة في بيت لحم.

وقالت الوزارة إنه وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في محافظة بيت لحم، وفي ضوء ارتفاع عدد الخاضعين للحجر المنزلي في المحافظة إلى 2000 حالة، فقد قرر محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، إغلاق جميع المساجد، والكنائس، والأديرة، والمواقع الأثرية، والمتنزهات العامة، وصالات الأفراح، ومنع التجمعات، في جميع انحاء المحافظة.

وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، قد أعلن إغلاق كافة مساجد محافظة بيت لحم، على أن تكون مواعيد الصلاة من خلال شبكة الأذان الموحد، وأوضح أبو الرب أن القرار جاء بالتنسيق مع المحافظة.

ودعا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع إلى الالتزام بالقرار لما فيه مصلحة للمواطنين.


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