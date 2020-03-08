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مقتل جنديين سودانيين في اشتباكات على حدود إثيوبيا

مقتل جنديين سودانيين في اشتباكات على حدود إثيوبيا

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الطيب حسين

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قتل جنديان سودانيان اليوم الأحد، فى اشتباكات مُسلحة مع عصابات الشفتة الإثيوبية فى منطقة الفشقة السودانية المحتلة على الحدود الشرقية مع إثيوبيا.

وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على "فيس بوك"، اليوم الأحد، إن مجموعات من عصابات الشفتة الإثيوبية قد هاجمت قرية (شرق العطبراوي) داخل الحدود السودانية أمس السبت وقامت بسرقة عدد من الأبقار ودخلت فى اشتباكات دامية مع الجيش السوداني؛ مما أسفر عن وقوع شهيدين وإصابة فرد ثالث.

 يشار إلى أن هذا التوغل أتى بعد أيام من مباحثات بين مسئولين فى البلدين بهدف السيطرة على تلك الأحداث بعدما باتت تؤرق سكان الفشقة، إثر تكرارها فى الآونة الأخيرة وسط مطالبات من الأهالى للحكومتين الولائية والاتحادية بضرورة التدخل لمنع العصابات الإثيوبية المسلحة من تغيير التركيبة الديمغرافية فى المنطقة عبر مساعدة تلك العصابات للمزارعين الإثيوبيين على استيطان منطقة الفشقة ، علما بأنها من أجود الأراضى الزراعية التى تُزرع بالسمسم والصمغ العربى كونها تقع بين نهرين مما يكسبها خصوبة استثنائية.


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