إسرائيل تغلق حدودها مع مصر بسبب كورونا

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أعلنت إسرائيل، أنها ستغلق حدودها البرية مع مصر، اعتبارًا من الأحد، في ظل إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت قناة "كان" الرسمية في تغريدة على موقع "تويتر"، إن شركات سياحة إسرائيلية تلقت، إخطارًا من السلطات يفيد بأن الحدود البرية مع مصر ستكون مغلقة اعتبارا من الساعة 17: 00 بالتوقيت المحلي، من مساء الأحد، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة المصرية حول ما أوردته القناة الإسرائيلية.

ووصل عدد مصابي الفيروس في إسرائيل إلى 25 مصابًا، يخضعون للحجر الصحي بمستشفى "شيبا" قرب تل أبيب.

في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، على متن مركب سياحي بالأقصر، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48.


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