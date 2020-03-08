مخمور يغتصب سيدة كويتية داخل منزلها بطريقة بشعة

08 مارس 2020 - 05:54 م

شهدت الكويت جريمة اغتصاب بشعة، بعد أن اقتحم شخص منزل سيدة كويتية، وتعدى عليها جنسيًا بالإكراه مهددًا بنحرها وقتل أبنائها، الأمر الذي دفعها للاستلام له، حيث قام بتكبيلها ومناوبة اغتصابها.

وبعد إنهاء جريمته والهروب حيث كانت "مخمور"، استغاثت السيدة بالشرطة التي تمكنت توقيف الجاني واصطحابه إلى مخفر سلوى.

وبينت الشرطة أن المتهم الذي تم القبض عليه في محيط الواقعة، وافد يمني (21 عاما) وانه في حالة غير طبيعية، واعترف الجاني بتنفيذ جريمته تحت تأثير احتسائه «الجاكسون».

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، عن مصدر أمني قوله، إن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغ استغاثة فجر أمس من مواطنة أفادت فيه باقتحام منزلها من قبل مجهول والاعتداء عليها وسلب شرفها، تحت تهديد السكين وقتل أبنائها، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الاستغاثة خوفا من تنفيذ المتهم لتهديده.

وقال المصدر: على الفور انتقل الى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن وصدرت التعليمات من قبل مدير أمن محافظة حولي العميد خالد الكندري بتمشيط مكان الجريمة والأماكن المحيطة بالواقعة.

وتابع المصدر: اشتبه رجال الأمن في شخص بدا في حالة غير طبيعية وتنطبق عليه الأوصاف التي ذكرتها المجني عليها في بلاغها حيث تعرفت عليه لدى عرضه عليها، وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة، مشيرا الى انه قام بمراقبة منزل المجني عليها وحينما شاهد زوجها يخرج من المنزل قام بالدخول من احدى النوافذ ونفذ جريمته النكراء.

وأفادت الصحيفة أنه تم تسجيل قضية اغتصاب ومواقعة بالإكراه، وإحالة المتهم الى النيابة.