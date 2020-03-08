وضع مسؤول سعودي بارز ونائبه في "العزل المنزلي"

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محمد فضل- متابعات

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السعودية

نجران

كورونا

مدير الصحة

العزل المنزلي

وضعت السلطات في المملكة العربية السعودية، مسؤولًا كبيرًا في العزل المنزلي، بعد عودته من إحدى الدول التي تتخذ السعودية تدابير خاصة تجاهها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران، ونائبه، يخضعان للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، بإحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة عن تدابير خاصة بها جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت إمارة منطقة نجران اليوم (الأحد)، عبر حسابها على موقع "تويتر"، تعذر حضور مدير عام صحة نجران ونائبه للاجتماع الطارئ الذي ترأسه أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم، لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة، للتصدي والتعامل مع فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، وجه أمير نجران بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات بالمنطقة، ما يتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية، أو في المناطق المفتوحة، كما وجه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بعدم إلغاء جهاز البصمة لتسجيل الحضور والانصراف للموظفين، مع فرض وجود أدوات للتعقيم بجانب الأجهزة، إضافة إلى إلزام الأسواق والمحال التجارية بتزويد المداخل والمخارج بوسائل الوقاية الصحية، مثل الكمامات وسوائل التعقيم.


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