  • الأحد 08 مارس 2020
  • بتوقيت مصر08:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

"سد النهضة".. الرئيس يبعث سامح شكري برسالة لـ قادة 7 دول

ارشيفية

بسبب كورونا.. 103 وفاة بإيطاليا في يوم واحد

الديهي

هذه البؤرة في مصر أصابت 45 بكورونا

الهرم

استدعاء ضباط.. قرار جديد من النيابة بشأن انتحار "شاب الهرم"

ضحايا كورونا بإيران أرشيفية

فيديو كارثي.. دفن مصابي كورونا أحياء في إيران

إغلاق مستشفى ووهان اليوم

الصين تحتوي "كورونا".. وتغلق مستشفى ووهان

سد النهضة

"آبي أحمد" يستفز مصر

أرشيفية

عاجل.. وفاة أول حالة بفيروس كورونا في مصر

أرشيفية

وضع مسئول سعودي بارز ونائبه في "العزل المنزلي"

أرشيفية

إسرائيل تغلق حدودها مع مصر بسبب كورونا

فيديو كارثي.. دفن مصابي كورونا أحياء في إيران

عرب وعالم

ضحايا كورونا بإيران أرشيفية
ضحايا كورونا بإيران أرشيفية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

إيران تتخذ قرارًا صعبًا لوقف تفشي "كورونا"

#

السعودية تكشف مفاجأة :إيران سبب انتشار«كورونا» في العالم

#

كورونا يقتل عضو المجلس الأعلى للحوزات الدينية في إيران

#

فيديو مسرب للعشرات من جثث ضحايا فيروس كورونا في "قم" الإيرانية

إيران

وفاة

موتى

فيروس

كورونا

نشر ناشط إيراني عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة، فيديو وصفه بالكارثي، يظهر قيام ممرضين داخل مستشفى بإيران يضعان مصاب بكورونا داخل كيس الموتى وهو على قيد الحياة.

وترجم الناشط الحوار الذي دار بين الممرضين بالعربية، حيث كتب :" هذا كارثة : مقطع مسرب من داخل احد مستشفيات إيران المختصة للمصابين بفيروس كورونا ، اثنين من الممرضين ينقلون جثة مصاب بفيروس كورونا".

وتابع :" الأول يقول : المريض حي لم يموت .. الثاني يرد : اتركه ، أو بمعنى طنش".

وأضاف :" تم وضعه في كيس الموتى.!.. أين منظمة الصحة العالمية ؟!".

وأعلنت إيران، مؤخرًا تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 124.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة، ويرفع ذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747". وأضاف أن الإصابات الجديدة تخص "على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم".

كما أشار المسؤول إلى إجراء إيران أكثر من 15980 فحصا منذ ظهور الفيروس في البلاد. وشدد أن "عدد الذين تعافوا من الوباء يفوق 913 شخصا".

إلى ذلك، أسف لوجود "ازدحام مروري شمال البلاد، بسبب تدفق الإيرانيين على المواقع السياحية الشعبية "رغم التحذيرات العديدة والمخاطر التي يطرحها ذلك".

وتوجه إلى الإيرانيين قائلاً " لا تسافروا إلى المحافظات الشمالية... عبر قيامكم بذلك تسهلون انتقال الفيروس إلى عائلاتكم وأصدقائكم".

يذكر أن عضو لجنة مكافحة الفيروس المستجد، مسعود مرداني، كان رجح إصابة ما بين 30 إلى 40% من سكان العاصمة طهران بهذا الفيروس قبل الـ20 من مارس الجاري.

وأوضح خلال مقابلة مع صحيفة "إيران أون" الخميس، أن مصاباً واحدا يمكن أن ينقل العدوى إلى 4 أشخاص في الوقت ذاته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بث مباشر مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي فى الدورى الانجليزي.
» ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد
» نجم الأهلي يخضع لعملية جراحية عاجلة
» إصابة قائد الجيش الإيطالي بـ"كورونا"
» استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد
» مقتل جنديين سودانيين في اشتباكات على حدود إثيوبيا
» بث مباشر مباراة المصري ونهضة بركان المغربي فى الكونفدرالية
» إصابة مصري في الكويت بـ"كورونا"
» أسرة منتحر الهرم تكشف تفاصيل صادمة
» السفارة السعودية توجه رسالة عاجلة لمواطنيها في القاهرة
» نجم الزمالك يفجر مفاجأة صادمة: افتعلت المشاكل من أجل الرحيل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب