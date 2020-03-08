إعلامي شهير يبدأ برنامجه مرتديًا "وردة"..تعرف على السبب

08 مارس 2020 - 07:26 م

ظهر الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء خلال برنامجه اليوم الأحد، مرتديًا وردة "يوم الشهيد" تخليدًا لذكراهم.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن الإعلاميين يقوموا بوضع وردة استعداد لاحتفالية مصرية في 9 مارس من كل عام وهي مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعًا، وهي حرب استنزاف كانت قاعدة مصر للانطلاق نحو العبور العظيم، ونحتفل يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد البطل عبد المنعم رياض الذي ارتقي منذ 51 عام.

وتابع، أن الشهيد عبد المنعم رياض رمز للتضحية والفداء، وكان عنوان هذه المرحلة خلال الـ 6 سنوات لحرب الاستنزاف هو الاستنزاف.