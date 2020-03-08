بسبب كورونا.. 103 وفاة بإيطاليا في يوم واحد

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أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في منطقة لومبارديا شمال البلاد خلال يوم واحد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول محلي قوله، اليوم الأحد، إن عدد المتوفين جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في لومبارديا، التي تعرضت للضربة الأقوى بسبب الفيروس في البلاد، ارتفع في غضون 24 ساعة من 154 إلى 257 حالة.

ومن المتوقع أن تعلن السلطات الإيطالية، في وقت لاحق من الأحد، الحصيلة الجديدة الخاصة بكامل الأراضي الإيطالية،  إلا أن الأرقام المعلنة حول الوضع في لومبارديا تشير إلى ارتفاع حاد في عدد الوفيات، حيث كانت حصيلة أمس السبت 233 حالة في عموم إيطاليا.

وتعتبر إيطاليا من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا إلى جانب الصين، التي تعد مصدرا لهذه السلالة، وكذلك إيران وكوريا الجنوبية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ حيث انتشر في ديسمبر 2019، وأطلق عليه اسم"COVID-2019 "، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى اليوم السبت، سجلت في العالم 108133 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 90 دولة، ومنها 3669 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 61 ألف شخص من بين المصابين.

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