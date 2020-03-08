"سد النهضة".. الرئيس يبعث سامح شكري برسالة لـ قادة 7 دول

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الخارجية السفير سامح شكري، في زيارة لمنطقة المشرق العربي لزيارة 7 دول حاملًا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقادة هذه الدول.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن الزيارة بدأت بالأردن ، ثم منها للعراق ثم السعودية والبحرين والكويت وعمان والإمارات.

وتابع، أن الزيارة تتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوجيه الشكر لهم على موقفهم الداعم لمصر في اجتماع جامعة الدول العربية، وتأييدهم لحق دولتي المصب مصر والسودان في توقيع اتفاقية دائمة تحفظ مصالحهم، والتباحث حول أزمة سد النهضة.


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