فنانة شهيرة: أجبرت على تقبيل شقيق هذا الفنان

08 مارس 2020 - 08:54 م

كشفت فنانة شهيرة، عن واقعة غريبة تمثلت في إجبارها على تقبيل شقيق الفنان الذي كانت تحبه، خلال عمل سينمائي.

وقالت النجمة الأمريكية ?سيلينا غوميز?،خلال مقابلة لها مع مقدمة البرامج والمغنية الأمريكية كيلي كلاركسون، عن النجم الذي كانت معجبة به في طفولتها وقالت انها لطالما كانت معجبة بـ كول سبروس الذي كان يلعب دور البطولة في مسلسل ديزني The Suite Life of Zack & Cody إلى جانب شقيقه التوأم ديلان سبروس.

وروت سيلينا عن موقف محرج حين حلت ضيفة على حلقة من مسلسلهما بدور جوين قائدة في فريق المدرسة وكان عليها أن تقبّل ديلان بدلاً من معجبها كول فقالت: "لقد كانت أول قبلة على الكاميرا وكان أسوأ يوم في حياتي".