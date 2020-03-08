تأجيل انعقاد قمة التعاون الإسلامي بسبب "كورونا"

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التعاون الاسلامي

قمة التعاون الإسلامي

قررت جمهورية النيجر، تأجيل انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت مقررة خلال أوائل الشهر المقبل في العاصمة نيامي، بسبب فيروس كورونا الآخذ في الانتشار.

وأرجعت الدولة الأفريقية قرارها إلى تفشي فيروس كورونا عالميا وفي الكثير من الدول الإسلامية، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر في وقت لاحق، بحسب ما ذكرته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها.

وحثت الأمانة العامة للمنظمة، جميع الدول الأعضاء على الشفافية والمزيد من التعاون ورحبت بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاحتواء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ومنع انتشاره.

وأضافت: "في الوقت الذي تثمن فيه الأمانة العامة للمنظمة الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي عموما، فإنها تحث على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لتجنيب المجتمعات مخاطر المرض".


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