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الفتاة العارية التي اقتحمت ملعب نهائي أوروبا تتعرض لحادث مروع

الرياضة

سترايكر كينزي ولانسكي
سترايكر كينزي ولانسكي
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فتحي مجدي

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إعلامية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع

تعرضت عارضة الأزياء، "سترايكر كينزي ولانسكي"، التي اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وتوتنهام في العام الماضي، لحادث أثناء ممارستها رياضة القفز بالمظلات.

واكتسبت "ولانسكي" شهرة كبيرة، بعد أن اقتحمت ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الماضي، قبل أن ينجح الأمن في إخراجها سريعًا.

وقالت لمتابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" إن كاحلها تعرض للكسر بعد سقوطها على الأرض من ارتفاع 20 قدمًا أثناء ممارسة القفز بالمظلات.

وتظهر صور لها وهي ملقاة على الأرض فيما يعمل المسعفون على إنقاذها.

وكانت قد عرضت مقطع فيديو لإعلان عن مشروب طاقة، ينتهي بجعلها تغيّر المنتج. الأمر الذي اعتبره البعض بأنه قد يكون خدعة منها. مع ذلك، تمنى لها متابعوها التعافي من آلامها.

وكانت قد عملت على استثمار اقتحامها الملعب الذي استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا لتحقيق المال، وبعد خروجها من السجن إثر الواقعة، زاد عدد متابعيها من 300 ألف متابع على "إنستجرام" إلى أكثر من مليوني شخص.

وعلقت: "فجأة أصبحت مشهورة في جميع أنحاء العالم، وتدفقت علي عروض عمل، لا أظن أنني تعرضت لأي ضرر، لقد كان الأمر مجرد متعة".

وأشارت إلى أنها هذا الموقف جعلها تحظى بحب اللاعبين والمشجعين، وعندما غادرت السجن كان رجال الشرطة كانوا يسألونها عن صورتها

وبعد هذه الحيلة الغريبة لاكتساب الشعبية، أصبح لديها تقود 3.6 مليون متابع على "إنستجرام"، مع الاستمرار في مشاركة الأشياء المثيرة والغريبة حول العالم.


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