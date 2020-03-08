خبير يكشف.. هل أمريكا وراء ظهور "كورونا"؟

08 مارس 2020 - 09:38 م

علق الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة، على الإعتقاد السائد لدى البعض بأن الولايات المتحدة وراء ظهور كورونا لضرب الاقتصاد الصيني.

جاء هذا في مقابلة ببرنامج "العالم إلى أين؟" على فضائية "روسيا اليوم".

وقال إنه من المستبعد أن تكون أمريكا وراء انتشار الفيروس، كون ذلك يضر بالشركات الأمريكية والاقتصاد الأمريكي، وليس فقط بالصين.

وأضاف، أن قرابة 200 شركة أمريكية لها نشاط صناعي في الصين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتعد أساسية في سلاسل التوريد، أي أن الشركات الأمريكية لا يمكنها الاستغناء عن الاعتماد على الصين.