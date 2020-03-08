طقس حار غدًا.. الأرصاد تنشر درجات الحرارة

08 مارس 2020 - 09:50 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاعًا آخر فى درجات الحرارة.

وتشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على أقصى الغرب.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

وجاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة كما يلي:

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجات

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14 درجات

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجات

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجات

قنا العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة