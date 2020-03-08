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إيطاليا.. 133 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 366

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المصريون ووكالات

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إيطاليا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 148

تشهد إيطاليا، ازديادا متواصلا في أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات في عموم البلاد 366.
وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة روما، قال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريلي، إن حالات الإصابة بـ "كورونا" في عموم البلاد، ارتفع إلى 6 آلاف و387 إصابة.
وأوضح أنه عند إضافة المتوفين بسبب الفيروس ومن امتثلوا الشفاء، فإن العدد يرتفع إلى 7 آلاف و375 شخصا.
وأضاف أن حالات الوفاة بسبب الفيروس ارتفعت إلى 366، مع وفاة 133 شخصا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. مبينا أنه اليوم الأول الذي يتوفى فيه أشخاص بهذا العدد الكبير.
وحتى ظهر الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. -

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