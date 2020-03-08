روسيا.. ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 17 حالة

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عاجل.. وزيرة الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بـ "كورونا"

أعلنت سلطات الصحة الروسية، الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 17، بعد تسجيل 3 حالات جديدة.
وذكر بيان صادر عن "مركز مراقبة ومنع فيروس كورونا" الروسي، أن 3 إصابات جديدة جرى تسجيلها في كل من العاصمة موسكو ومنطقتي كالينينغراد (غربي) وبيلغورود (جنوب غربي).
وأضاف البيان، أن الأشخاص المصابين سافروا إلى إيطاليا خلال الأسبوعين الأخيرين.
وأوضح أن الأشخاص الذين خالطوا المصابين جرى وضعهم جميعا في الحجر الصحي.
من جهة أخرى، ذكرت شركة "الخطوط الوطنية الإيرانية" (هوما)، في بيان، أنها علقت جميع رحلاتها إلى أوروبا.
وأفاد البيان، أن قرار التعليق جاء بعد تقليص عدد من الدول الأوروبية لرحلات الشركة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
بدوره، نصح وزير الصحة الألماني ينس شبان، المواطنين بعدم المشاركة في الفعاليات التي يفوق عدد المشاركين فيها أكثر من 1000 شخص.
وأشار شبان، في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، إلى أن "التعامل مع إلغاء الفعاليات الكبرى جرى على مضض، وهذا يجب أن يتغير مع انتشار فيروس كورونا بسرعة".
وألغت السلطات الألمانية، خلال الفترة الماضية، عددا من المعارض بمدن لايبزغ وبرلين وهامبورغ ودوسلدورف وميونخ، في إطار تدابير مكافحة كورونا.
وحتى ظهر الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. -

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