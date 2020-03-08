كورونا لبنان.. تمديد عطلة المدارس والجامعات حتى 15 مارس

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تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في لبنان

أعلن لبنان، الأحد، تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 15 مارس/آذار الجاري، كإجراء وقائي للوقاية من فيروس "كورونا".
جاء ذلك في بيان صادر عن وزير التربية اللبناني طارق المجذوب، تلقت الأناضول نسخة منه.
وأوضح المجذوب أنّ هذا الإجراء "اتخذ بعد التواصل مع وزير الصحّة اللبناني حمد حسن، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة".
وجاء قرار المجذوب عقب إعلان السلطات اللبنانية، الأحد، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32 إصابة.
وعادة، تفتح مدارس ومؤسسات تعليمية أبوابها، الأحد، في بعض مناطق لبنان، على خلاف ما هو الحال عليه في باقي المناطق التي يكون يوم الأحد فيها إجازة أسبوعية.‎
وأعلن لبنان، الجمعة الماضية، تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 14 مارس الجاري، فيما حذرت الصحة، في اليوم نفسه، من أن الفيروس خرج من "مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار" في البلد.
والجمعة 28 فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني طارق المجذوب، تعليق الدوام في جميع المؤسّسات التعليميّة حتى نهاية 8 مارس/آذار، كإجراء احترازي من الفيروس.
وحتى ظهر الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. -

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