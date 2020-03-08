لمواطن قادم من إيطاليا.. تونس تسجل ثاني إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تسجيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" لمواطن قادم من إيطاليا.



وقالت الوزارة، في بيان، إنه تمّ تسجيل حالة إصابة ثانية مؤكدة بكورونا لمواطن عمره 65 عاما، قادما من إيطاليا، وتم نقله لوحدة عزل صحي بالبلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تمّ تسجيل حالة إصابة ثانية مؤكدة بكورونا لمواطن عمره 65 عاما، قادما من إيطاليا، وتم نقله لوحدة عزل صحي بالبلاد.

والسبت، أعلنت الصحة التونسية، أن 1295 شخصا من جنسيات مختلفة يخضعون للحجر الصحي المنزلي، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

والسبت، أعلنت الصحة التونسية، أن 1295 شخصا من جنسيات مختلفة يخضعون للحجر الصحي المنزلي، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.