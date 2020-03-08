  • الإثنين 09 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:01 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
احتفالات الموالد.. يهود.. وتحضير جان.. وبانجو وحشيش

الكشف عن حقيقة منع الشيشة والموالد بسبب "كورونا"

السعودية

السعودية تعلق الدروس وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد

سد النهضة

السودان يناشد مصر وإثيوبيا لهذا الأمر الهام بشأن سد النهضة

تفضح زوجها في برنامج إذاعي

تفضح زوجها في برنامج إذاعي.. وتحصل على 4 ملايين دولار

حالة الطقس

طقس حار غدًا.. الأرصاد تنشر درجات الحرارة

طلال

خبير يكشف.. هل أمريكا وراء ظهور "كورونا"؟

أنغام وزوجها

أول رد فعل لـ أحمد إبراهيم بعد تطليق أنغام

الشيخ السعيد عبدالصمد الزناتي

«السعيد عبدالصمد الزناتي».. نبوغ مبكر.. ومدرسة متفردة في التلاوة

رئيس البرتغال

عزل صحي لرئيس البرتغال للاشتباه في إصابته بـ"كورونا"

الرئيس السيسي

"سد النهضة".. الرئيس يبعث سامح شكري برسالة لـ قادة 7 دول

الصحة الليبية: لا إصابات بكورونا

عرب وعالم

ليبيا
ليبيا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رقم صادم تعلنه الصحة العالمية عن إصابات "كورونا" وأزمة اقتصادية محتملة

#

الصحة : ظهور كورونا في مصر أمر لا يعيبنا

#

الصحة: إصابة مصري عائد من الخارج بكورونا

#

الصحة السعودية تنشر بيانًا حول إصابات "كورونا"

نفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد، تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، "ننفي ما يتردد من شائعات وأخبار عارية عن الصحة تماما تناولتها وكالات الأنباء حول تسجيل أي إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا".
يأتي ذلك بعد نشر وسائل إعلام محلية أنباء حول تسجيل إصابتين بالفيروس في العاصمة طرابلس.
وحتى ظهر الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية.. بدء محاكمة فلسطينيين وأردنيين لانتمائهم لـ"حماس"
» إسرائيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 39
» إيطاليا.. 133 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 366
» الفتاة العارية التي اقتحمت ملعب نهائي أوروبا تتعرض لحادث مروع
» بث مباشر مباراة المصري ونهضة بركان المغربي فى الكونفدرالية
» شفاء صيني عمره 100 عام من "كورونا"
» هجوم على فنانة شهيرة بعد استشهادها بالقرآن
» نشأت الديهي: بيان إثيوبيا "ردح"
» فيديو كارثي.. دفن مصابي كورونا أحياء في إيران
» ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد
» نجم الأهلي يخضع لعملية جراحية عاجلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب