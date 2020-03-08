السعودية تعلق الدروس وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد

08 مارس 2020 - 11:10 م

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، تعليق الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بمساجد المملكة، وبرامج الزيارة في مرافق الحرمين الخارجية، ضمن إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا.



وأفادت فضائية الإخبارية السعودية (رسمية) في نبأ عاجل، أنه تم تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات والدراسة في الدور النسائية وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين وحتى إشعار آخر، دون تفاصيل أكثر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي علقت برامج الزيارة في المرافق الخارجية التابعة لها".



وتضم تلك المرافق كلا من "مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف".



وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة التعليم السعودية تعليق الدراسة في كافة أرجاء المملكة اعتبارا من، الإثنين، وحتى إشعار آخر ضمن إجراءات احترازية ضد كورونا، الذي تسلل للبلد الخليجية مؤخرا.

كما أعلنت تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف (شرق) مؤقتا، حيث أن جميع الحالات المسجلة بكورونا في البلاد 11، كلها بمحافظة القطيف.

