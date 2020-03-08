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العراق.. 5 إصابات جديدة بكورونا ترفع العدد إلى 67

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العراق تسجل أول حالة لـ"كورونا"
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المصريون ووكالات

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إصابة مرجع شيعي كبير بكورونا في العراق

أعلنت السلطات العراقية، مساء الأحد، تسجيل 5 إصابات جديدة في البلاد بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 67، بالإضافة إلى فرض حجر صحي على إحدى القرى (جنوب).
وقالت وزارة الصحة في إقليم كردستان (شمال) في بيان، إنه ثبت إصابة 3 بفيروس كورونا منهم اثنان في أربيل والثالث في السليمانية.
فيما أكدت مديرية صحة كربلاء (جنوب) في بيان، إنها اكتشفت حالة إصابة جديدة لرجل يعمل في مركز صحي انتقل إليه العدوى من امرأة توفيت جراء الفيروس قبل يومين.
كما سجلت محافظة ديالى (شرق) إصابة مؤكدة جديدة، وفق بيان مقتضب صدر عن مديرية صحة المحافظة.
وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 67، توفي منهم 6، فيما تعافى 4 آخرون، وفق إحصاء رسمي.
وفي سياق متصل، أمر محافظ ميسان (جنوب) علي دواي، الأحد، فرض الحجر المنزلي على إحدى القرى التابعة، ومنح الموظفين في المؤسسات الحكومية ضمن المنطقة إجازة إجبارية، بعد وفاة مصاب.
وتعتبر قرية أبو جصانة أول منطقة في العراق يفرض على سكانها الحجر المنزلي.
وقرر المحافظ وفق بيان "إرسال قوة من قبل قيادة شرطة ميسان إلى ناحية السلام لدعم وإسناد الإجراءات المتخذة".
واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس/آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.
كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إلى الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.
وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 109 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.‎ -

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