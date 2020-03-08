» إسرائيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 39

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ارتفاع مصابي "كورونا" في إسرائيل إلى 25‎

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 39 حالة، بعد تسجيلها 14 إصابة جديدة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن 7 من المصابين عادوا خلال الأيام الماضية، من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا.
وأشارت أن أحد المصابين من سكان مدينة القدس (لم تحدد إن كان فلسطينيا أم إسرائيليا)، كان على اتصال خلال الشهر الماضي، مع سائح فرنسي.
وذكرت الوزارة، أن طواقمها تعمل على تحديد مصدر العدوى لـ5 مصابين، فيما لم يتم معرفة مصدر العدوى لدى المصاب الأخير، ليكون الحالة الأولى بإسرائيل التي لا يعرف مصدرها.
ويخضع مصابو الفيروس في إسرائيل للحجر الصحي بمستشفى "شيبا" قرب تل أبيب (وسط).
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسرائيل، أنها ستغلق حدودها البرية مع مصر، الأحد، خوفا من تفشي كورونا.
وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 109 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. -

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