نشأت الديهي: ما يتردد حول تفشي كورونا بمصر "أوهام"

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر أول دولة قامت باتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن مصر مثل الدول المتقدمة التي استطاعت أن تحاصر وتمنع وصول المرض بصورة كبيرة.
وشدد، على أن عدد الإصابات في مصر بشأن فيروس كورونا "حالة لعائد من صربيا، وحالة أجنبي كان شرق القاهرة، وأجنبي يعمل بشركة بترول، و45 شخص في بورة واحدة في مركب سياحية، 11 حالة منهم تحليلهم سلبي، وتم وضعهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوم، و31 حالة إيجابية تم وضعهم بمستشفى العزل".
وأكد، أن كل ما يتم ترديده عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محطات صفراء وأناس لا ضمير لهم غير ذلك حول فيروس كورونا مجرد أوهام لا تمت للواقع بصلة، موضحًا أن وزارة الصحة هي المصدر الرئيسي للمعلومات حول فيروس كورونا، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل أن تتسر مصر على حالات كورونا بها رغم انتشاره في العالم أجمع.
وقال الديهي، إن وزارة الصحة وفرت اختبار الـ PCR الذي يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، بتكلفة 1000 جنيه بالمعامل المركزية.
وأكد أن هناك تكدس شديد بالمعامل المركزية أعلى من طاقة تلك المعامل، وصل اليوم لـ 6 آلاف شخص طالب للتحليل، رغم وجود 250 ألف كاشف.
وتابع، أن وزارة الصحة قررت زيادة أماكن إجراء التحليل لـ 8 مراكز على مستوى الجمهورية، متوجهًا بالشكر لوزارة الصحة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من التكدس والزحام، منوهًا أن الحكومة أعلنت عن آليات جديدة ميسرة للراغبين في تحليل كورونا بدءًا من الأربعاء، معقبًا: "التعامل مع كورونا يتم بعيدًا عن الروتين، فلا مجال للروتين في التعامل مع كورونا".
 

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