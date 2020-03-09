» "المصارف العربية" يكشف تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي

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قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إنه كان هناك توقعات من صندوق النقد الدولي بنسبة نمو لا بأس بها بداية عام 2019 بحدود 2.9%، والتوقعات كانت في عام 2020 تصل إلى 3.3%.
وأوضح "فتوح"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه عقب الأحداث التي اندلعت الفترة الماضية من صراع تجاري بين الولايات المتحدة وأمريكا وإيران، فضلًا عن انتشار فيروس كورونا، انخفضت هذه التوقعات بشكل كبير، لتأثير تلك الأحداث على نمو الاقتصاد، نتيجة لتراجع السياحة والبورصات العالمية والمعارض والمؤتمرات الكبرى.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 0.01%، بينما خفضت منظمة التعاون الاقتصادية توقعاتها إلى 0.05%، وسيكون النمو الاقتصادي 2.4 بدلًا من 3.3 إذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية الدولية، موضحًا أنه مع استمرار المشكلات الدولية سينخفض النمو الاقتصادي إلى 1.5% في 2020.

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