متحدث "الصحة" يكشف رقم جديد لعدد حالات كورونا في مصر

أعلن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، آخر إحصاء لإجمالي حاملي كورونا في مصر بينهم 12 حالة تم شفائهم تماما ونتائج تحاليلهم أصبحت سلبية للفيروس.

وأضاف «مجاهد» في مداخلة لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر» مساء اليوم الأحد 8 مارس، أن الحالات الـ43 يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى العزل بمحافظة مرسى مطروح.

