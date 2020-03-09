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السعودية تُعلق سفر مواطنيها والمقيمين بها إلى 9 دول

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المصريون ـ متابعات

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أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى 9 دول من بينهم مصر والإمارات والكويت والبحرين.
وذكرت صفحة وزارة الخارجية السعودية، على موقع تويتر، بحسب مصدر مسؤول أنه :«قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من ( #الإمارات، و#الكويت، و#البحرين، و#لبنان، و#سوريا، و#كوريا الجنوبية، و#مصر، و#إيطاليا، و#العراق)».
وأضاف «المصدر»: «قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول التي تم تعليق السفر إليها، باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية».

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