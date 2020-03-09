تفاصيل مثيرة بشأن مصري قادم من صربيا مُصاب بـ كورونا

09 مارس 2020 - 12:50 ص

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيها في المعامل المركزية إلى 55 حالة، مشيرًا إلى أن الرقم الأخير كان 48، وبالتالي ارتفع الحالات بمعدل 7 حالات اليوم.



وأشار «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إلى أن الـ 7 إصابات الجديدة، بينهم ممرض الشخص المصاب القادم من صربيا، بجانب مصري آخر صهره، بالإضافة لأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين من أقارب أحد الأجانب، بجانب شخص كان على الباخرة السياحية.

