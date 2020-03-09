خزينة الزمالك تنتعش بـ 5 ملايين جنيه

09 مارس 2020 - 09:40 ص

تستقبل خزينة نادى الزمالك، 325 ألف دولار أى ما يوازى 5 ملايين جنيه، وفقا لتأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإرسال له عبر حساب الاتحاد المصرى لكرة القدم.

ويأتى ذلك المبلغ كمكافأة للفريق بعدما عبر دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن أن كاف يرسل 50% من مكافأة عبور الأدوار المختلفة فى البطولة الأفريقية على أن يتم التصفية فى نهاية البطولة بالحصول على باقى المستحقات، حيث يحق للنادى الأبيض فى الوقت الحالى، الحصول على 875 ألف دولار؛ لعبور دور نصف النهائى من دورى الأبطال.