» إيران تفرج عن 70 ألف سجين

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متابعات- أمينة عبد العال

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إيران

السلطة القضائية

كورونا

فيروس كورونا

أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية ،إبراهيم رئيسي، اليوم أنه تم الإفراج عن 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس"كورونا" المستجد في البلاد.

وأضاف "رئيسي" في تصريحات نقلها موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية أن الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرا علي الأمن في المجتمع.

جدير بالذكر أن رئيس السلطة القضائية لم يحدد ما إذا كان سيتم إعادة هؤلاء السجناء إلي السجن في وقت لاحق بعد انتهاء أزمة تفشي "كورونا" في البلاد.


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