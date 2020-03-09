أول رسالة من "متعب" فور عودته لمنزله

09 مارس 2020 - 02:19 م

غادر عماد متعب، نجم النادى الأهلى السابق المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية قوية.

وطمأن "متعب" جماهيره على حالته الصحية، معلنًا مغادرته المستشفى بعد التأكد من تعافيه بشكل تام من الوعكة الصحية، واتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة لحالته.

وكتب لاعب الأهلى في تغريدة عبر تويتر :"ألف شكر ليكم جميعًا.. أنا في بيتي الحمد لله".

وكان متعب قد تعرض لوعكة صحية مساء السبت الماضي، نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، قبل أن يُعلن بعدها بساعات قليلة سلامته.