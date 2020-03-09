بالأسماء.. الأردن يمنع فنانين مصريين من الغناء

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حمو بيكا
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متابعات- أمينة عبد العال

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عمر كمال

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أعلن مسئولون في الأردن أن هناك العديد من الفنانين ممنوعون من الغناء في الأردن.

واشتملت قائمة الفنانين الممنوعين على "حمو بيكا و مجدي شطة و كزبرة والزعيم وبصلة وصواريخ والعفاريت ووزة ومطرية و الديزل والعصابة وعمرو حاحا وعلاء فيفني وشواحة والكعب العالي وأبو ليلة وأندرو الحاوي وحسن شاكوش وعمر كمال.

وكان نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب قد خاطب وزير الداخلية سلامة حماد بعدم السماح لهذه القائمة والتي تندرج تحت مسمي" المهرجانات الشعبية" بإقامة حفلات في الإردن.

ويأتي هذا الطلب بناء علي تبرير النقابة الذي أشارت فيه إلي أن أغاني المؤديين المذكورين تتعارض مع القيم والأخلاق ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعايير الموسيقية المتعارف عليه، إلى جانب أنه يتفق مع قرار نقابة " المهن الموسيقية" في مصر.  





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