تعليمات جديدة من مترو الأنفاق بشأن التعامل مع «كورونا»

أطلقت الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق بمختلف محطات الخطوط الثلاثة، تعليمات جديدة بشأن تعامل الركاب مع فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت إذاعة المترو ضرورة حفاظ راكب المترو على نفسه ومن حوله من خلال حماية نفسه من الرذاذ نظرا لانتقال الفيروس منه إلى الشخص، مع ضرورة البعد بمسافة آمنة من فم الآخرين، موضحة أن الفيروس من الممكن أن يلتصق بالأسطح المحيطة بالشخص المريض، ما ينتج عنه إصابة الآخرين به، مشددة على تجنب ملامسة هذه الأسطح، وأهمية الابتعاد عن أي شخص مريض أو مشتبه بإصابته بكورونا بمسافة (1 متر).