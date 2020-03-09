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فيديو مؤثر للحظة دفن قتيل فيلا نانسي عجرم

فيديو مؤثر للحظة دفن قتيل فيلا نانسي عجرم

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نانسي عجرم
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فنانة

دفن

قتيل فيلا نانسي عجرم

محمد الموسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر للحظة دفن جثمان الشاب السروي محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وأظهر الفيديو لحظة وضع جثمان الموسى في قبره بالمعضمية (مساكن الشرطة)، في مدينة دمشق ببلده سوريا، بعد مرور 50 يوما على حادث مقتله.

وجاء ذلك بعد تسلم أسرة القتيل، لجثمانه من الطب الشرعي بمستشفى المجتهد في دمشق، صباح اليوم الإثنين.

وكانت محامية القتيل، رهاب بيطار، قد أشارت في تصريحات سابقة لها، إلى أن لجنة الأطباء الشرعيين السوريين انتهت من تشريح جثمان الموسى، وأن تقريرها النهائي سيصدر مصدقا بعد عدة أيام.

وسوف تعقد، غدا الثلاثاء، جلسة قتيل فيلا نانسي عجرم، المتهم فيها زوج الفنانة الدكتور فادي الهاشم، حسبما قرر قاضي التحقيق.

وأحدثت هذه الجريمة ضجة واسعة، بعد أن تضاربت الشهادات حول واقعة القتل، ما بين دفاع عن النفس وما بين قتل متعمد.


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