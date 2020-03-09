وفاة قائد عسكري بارز بالحرس الثوري الإيراني متأثرًا بكورونا

توفي القائد العسكري، والمساعد السياسي السابق للحرس الثوري الإيراني فرزاد تذري، اليوم الاثنين، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأعلنت وكالة «تسنيم»، أن القائد فرزاد تذري توفي في مستشفى «بقية الله»، التابع للحرس الثوري في طهران، وذلك بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

حيث ذكرت أيضًا الوكالة الإيرانية، أن تذري كان من مؤسسي مجلة «صبح صادق» الناطقة باسم ممثل الولي الفقيه «المرشد الأعلى» في الحرس الثوري.