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بالفيديو.. قتيل فيلا نانسي عجرم يصل إلى مثواه الأخير

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جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم
جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم
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أحمد سالم

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مثواه الأخير

بعد أكثر من شهرين من وفاته، وصل جثمان السوري محمد الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، إلى مثواه الأخير.

ونشرت المحامية رهاب بيطار، محامية أسرة القتيل، صورة للنعش قبل دفنه بلحظات، وعلقت: “محمد الموسى إلى مثواه الأخير”.

كان جثمان القتيل قد وصل إلى سوريا قبل أيام، وأجري لها تشريح للجثة من قبل الطب الشرعي.

وكتبت بيطار، عبر حسابها على فيس بوك: “وأخيرا انتهت رحلة المعاناة الطويلة لإجراءات شهادة الوفاة!”.

ويأتي استخراج التصريح بعد شهرين من وقوع الحادث في فيلا نانسي عجرم، والتي يواجه فيها زوجها تهمة القتل العمد للمواطن السوري محمد الموسى.

كنت بيطار قد كشفت أنها تتعرض للتهديد، كما أن هناك أموال تنفق في الإعلام من أجل تغيير مسار القضية، وعلقت عبر حسابها على تويتر: “الترغيب والترهيب أسلوبان لن يزيدانني إلا إصرارا وعزيمة وثباتا وقوة”.

وكشف تقرير الطب الشرعي الأخير في القضية أن الموسى، قتل من خلال سلاحين، نظرًا لوجود طلقة مفككة في جسده، ما يشير إلى وجود طرف ثان في القضية، علاوة على وجود طلقات وشم، وهي لا تظهر إلا في حالة إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، وهو ما يشير إلى أن القتل حدث عمدًا.

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