السعودية تقدم 10 ملايين دولار للصحة العالمية

09 مارس 2020 - 04:46 م

أعلنت الحكومة السعودية عن تقديم دعم مالي مقداره 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 3800 شخص في العالم.

وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، في بيان اليوم الاثنين، إن عاهل المملكة، الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بتخصيص 10 ملايين دولار "استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا من نوع COVID-19 ".

وفي غضون ذلك، قال المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح لـ"واس": "إن هذا التوجيه السامي يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ حيث انتشر في ديسمبر 2019، وأطلق عليه اسم "COVID-2019 "، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى اليوم السبت، سجلت في العالم 111557 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 100 دولة، منها 3884 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 63 ألف شخص من بين المصابين.

وفي السعودية، سجلت حتى الوقت الحالي 15 إصابة بهذه السلالة دون رصد أي حالات وفاة.